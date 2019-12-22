"Бавария" согласовала переход голкипера "Шальке"
"Бавария" договорилась с вратарем "Шальке" Александром Нюбелем, сообщает Bild.
По сведениям издания, мюнхенский клуб согласовал с футболистом условия пятилетнего контракта. Нюбель перейдет в "Баварию" летом 2020 года, когда у него завершится контракт с "Шальке". Таким образом, голкипер достанется мюнхенцам бесплатно.
Ранее сообщалось, что в "Баварии" Нюбель может стать преемником первого номера Мануэля Нойера, но первое время станет его дублером.
23-летний Нюбель выступает за "Шальке" с 2015 года. Всего он провел за гельзенкирхенский клуб 41 матч во всех турнирах и пропустил 52 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|16
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|14
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|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|18
|Падерборн
|16
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