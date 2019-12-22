"Бавария" согласовала переход голкипера "Шальке"

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"Бавария" согласовала переход голкипера "Шальке"

"Бавария" договорилась с вратарем "Шальке" Александром Нюбелем, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб согласовал с футболистом условия пятилетнего контракта. Нюбель перейдет в "Баварию" летом 2020 года, когда у него завершится контракт с "Шальке". Таким образом, голкипер достанется мюнхенцам бесплатно.

Ранее сообщалось, что в "Баварии" Нюбель может стать преемником первого номера Мануэля Нойера, но первое время станет его дублером.

23-летний Нюбель выступает за "Шальке" с 2015 года. Всего он провел за гельзенкирхенский клуб 41 матч во всех турнирах и пропустил 52 гола.

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