"Бавария" согласовала переход Перишича

Теги бавария мюнхенинтер миланиван перишичтрансферы

"Бавария" согласовала переход Перишича

Вингер миланского "Интера" Иван Перишич в скором времени станет игроком "Баварии", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы договорились о годичной аренде хорвата за 5 миллионов евро. У "ротен" будет право выкупа футболиста за 20 миллионов.

О сделке будет объявлено официально после её утверждения китайскими владельцами "нерадзурри".

Перишич выступает за "Интер" с 2015 года, сыграл 163 матча, забил 40 голов и сделал 37 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: Перишич готов перейти в "Баварию", но при одном условии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" уничтожил "Вест Хэм" в первом туре АПЛ

"Манчестер Сити" уничтожил "Вест Хэм" в первом туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов