"Бавария" согласовала переход Перишича

Вингер миланского "Интера" Иван Перишич в скором времени станет игроком "Баварии", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы договорились о годичной аренде хорвата за 5 миллионов евро. У "ротен" будет право выкупа футболиста за 20 миллионов.

О сделке будет объявлено официально после её утверждения китайскими владельцами "нерадзурри".

Перишич выступает за "Интер" с 2015 года, сыграл 163 матча, забил 40 голов и сделал 37 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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