"Бавария" согласовала с "РБ Лейпциг" сумму компенсации за Нагельсманна

Теги бавария мюнхенрб лейпцигюлиан нагельсманн

"Бавария" согласовала с "РБ Лейпциг" сумму компенсации за Нагельсманна

Фото твиттер Юлиана Нагельсманна

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн в скором времени возглавит "Баварию", пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

По информации источника, клубы договорились о размере компенсации за 33-летнего специалиста. "Быки" сразу получат 15 миллионов евро, а ещё 5 миллионов будут доступны в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что "РБ Лейпциг" готов отпустить своего тренера не менее чем за 30 миллионов евро.

С "Баварией" Нагельсманн заключит контракт до июня 2026 года.

Не пропустите: Появилась информация о зарплате Нагельсманна в "Баварии". | http://soccernews.ru
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