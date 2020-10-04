"Бавария" согласовала трансфер Дугласа Косты

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"Бавария" согласовала трансфер Дугласа Косты

Бразильский нападающий туринского "Ювентуса" Дуглас Коста вернется в мюнхенскую "Баварию", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, клубы обо всем договорились. "Бавария" арендует футболиста на год с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что Коста ранее уже выступал за "Баварию" с 2015 по 2018 годы, а затем перешел в "Ювентус".

В составе "Ювентуса" Коста провел 103 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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