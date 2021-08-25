"Бавария" согласовала трансфер хавбека "РБ Лейпциг"

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"Бавария" согласовала трансфер хавбека "РБ Лейпциг"

Фото: инстаграм Марселя Забитцера/Автор неизвестен

Полузащитник "РБ Лейпциг" и сборной Австрии Марсель Забитцер перейдет в мюнхенскую "Баварию", сообщает Goal.

По сведениям источника, "Бавария" договорилась по трансферу хавбека. Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составит 15 миллионов евро.

27-летний Забитцер выступает за "РБ Лейпциг" с 2014 года. Всего он провел за клуб 229 матчей, забил 52 гола и отдал 42 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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