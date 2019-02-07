"Бавария" согласовала трансфер перспективного немца

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"Бавария" согласовала трансфер перспективного немца

"Бавария" согласовала трансфер нападающего "Гамбурга" Янна-Фите Арпа, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб договорился о переходе 19-летнего немца, однако стороны пока не могут найти компромисс в вопросе, когда футболист присоединится к новой команде - летом 2019 или 2020 года. Сумма сделки пока неизвестна.

В текущем сезоне Арп сыграл за "Гамбург" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

В гонке за перспективным форвардом "Бавария" опередила "Тоттенхэм".

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