"Бавария" согласовала трансфер Забитцера

Фото: инстаграм Забитцера/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" и "РБ Лейпциг" согласовали трансфер хавбека сборной Австрии Марселя Забитцера, сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль.

По информации источника, чемпионы Германии заплатят за полузащитника около 16 миллионов евро,

Отмечается, что контракт Забитцера с "Лейпцигом" был рассчитан до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне австриец забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 27 матчах Бундеслиги.

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