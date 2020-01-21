"Бавария" согласовала трансфер защитника "Реала"



Защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола перейдет в мюнхенскую "Баварию", сообщает Onda Cero.

По сведениям издания, немецкий клуб согласовал аренду футболиста до конца сезона-2019/2020. О переходе игрока будет объявлено в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 24-летний Одриосола провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2024 года.

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