"Бавария" согласовала трансфер защитника "Реала"

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"Бавария" согласовала трансфер защитника "Реала"
Защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола перейдет в мюнхенскую "Баварию", сообщает Onda Cero.

По сведениям издания, немецкий клуб согласовал аренду футболиста до конца сезона-2019/2020. О переходе игрока будет объявлено в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 24-летний Одриосола провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2024 года.

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