"Бавария" сокрушила менхенгладбахскую "Боруссию" и догнала лидера Бундеслиги
В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" в гостях нанесла разгромное поражение менхенгладбахской "Боруссии" со счётом 5:1. В составе "Рекордмастер" отличились Хави Мартинес, Томас Мюллер, Серж Гнабри и дважды Роберт Левандовски, гол престижа на счету Ларса Штиндля.
"Боруссия М" – "Бавария" - 1:5
Голы: Мартинес, 2 - 0:1, Мюллер, 11 - 0:2, Штиндль, 37 - 1:2, Левандовски, 47 - 1:3, Гнабри, 75 - 1:4, Левандовски, 90 (пенальти) - 1:5.
"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Ланг (Джонсон, 76), Вендт, Гинтер, Хофманн (Раффаэл, 72), Нойхаус (Закария, 65), Крамер, Азар, Плеа, Штиндль.
"Бавария": Нойер, Рафинья, Зюле, Киммих, Боатенг, Мартинес, Алькантара, Хамес (Саншеш, 80), Гнабри (Дэвис, 83), Левандовски, Мюллер (Чжон Ву Ен, 86).
Благодаря этой победе "Бавария" догнала по очкам лидирующую дортмундскую "Боруссию", а "жеребята" по итогам тура опустились на четвёртую строчку в турнирной таблице первенства.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|23
|38
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|23
|32
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13