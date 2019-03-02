"Бавария" сокрушила менхенгладбахскую "Боруссию" и догнала лидера Бундеслиги

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"Бавария" сокрушила менхенгладбахскую "Боруссию" и догнала лидера Бундеслиги

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" в гостях нанесла разгромное поражение менхенгладбахской "Боруссии" со счётом 5:1. В составе "Рекордмастер" отличились Хави МартинесТомас МюллерСерж Гнабри и дважды Роберт Левандовски, гол престижа на счету Ларса Штиндля.

"Боруссия М" – "Бавария" - 1:5

Голы: Мартинес, 2 - 0:1, Мюллер, 11 - 0:2, Штиндль, 37 - 1:2, Левандовски, 47 - 1:3, Гнабри, 75 - 1:4, Левандовски, 90 (пенальти) - 1:5.

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Ланг (Джонсон, 76), Вендт, Гинтер, Хофманн (Раффаэл, 72), Нойхаус (Закария, 65), Крамер, Азар, Плеа, Штиндль.

"Бавария": Нойер, Рафинья, Зюле, Киммих, Боатенг, Мартинес, Алькантара, Хамес (Саншеш, 80), Гнабри (Дэвис, 83), Левандовски, Мюллер (Чжон Ву Ен, 86).

Благодаря этой победе "Бавария" догнала по очкам лидирующую дортмундскую "Боруссию", а "жеребята" по итогам тура опустились на четвёртую строчку в турнирной таблице первенства.

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 24 54
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 23 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 24 45
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 23 43
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 40
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 24 39
7 Вольфсбург Вольфсбург 23 38
8 Герта Герта 24 35
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 24 34
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 23 32
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 24 31
12 Майнц 05 Майнц 05 24 30
13 Фрайбург Фрайбург 24 27
14 Шальке Шальке 24 23
15 Аугсбург Аугсбург 24 21
16 Штутгарт Штутгарт 23 16
17 Ганновер 96 Ганновер 96 23 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 24 13
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