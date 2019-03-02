"Бавария" сокрушила менхенгладбахскую "Боруссию" и догнала лидера Бундеслиги

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" в гостях нанесла разгромное поражение менхенгладбахской "Боруссии" со счётом 5:1. В составе "Рекордмастер" отличились Хави Мартинес, Томас Мюллер, Серж Гнабри и дважды Роберт Левандовски, гол престижа на счету Ларса Штиндля.

"Боруссия М" – "Бавария" - 1:5

Голы: Мартинес, 2 - 0:1, Мюллер, 11 - 0:2, Штиндль, 37 - 1:2, Левандовски, 47 - 1:3, Гнабри, 75 - 1:4, Левандовски, 90 (пенальти) - 1:5.

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Ланг (Джонсон, 76), Вендт, Гинтер, Хофманн (Раффаэл, 72), Нойхаус (Закария, 65), Крамер, Азар, Плеа, Штиндль.

"Бавария": Нойер, Рафинья, Зюле, Киммих, Боатенг, Мартинес, Алькантара, Хамес (Саншеш, 80), Гнабри (Дэвис, 83), Левандовски, Мюллер (Чжон Ву Ен, 86).

Благодаря этой победе "Бавария" догнала по очкам лидирующую дортмундскую "Боруссию", а "жеребята" по итогам тура опустились на четвёртую строчку в турнирной таблице первенства.

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