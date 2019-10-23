"Бавария" сообщила, что Эрнандесу нужна операция

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес будет прооперирован в скором времени. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, футболист был травмирован в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Олимпиакосом" (3:2). После обследования у игрока был выявлен частичный разрыв внутренней связки на правом голеностопном суставе.

Сроки восстановления пока неизвестны.

В этом сезоне 23-летний защитник участвовал в 6 матчах Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.

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