"Бавария" сообщила, когда Нойер приступит к тренировкам на газоне

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"Бавария" сообщила, когда Нойер приступит к тренировкам на газоне

"Бавария" на своём официальном сайте сообщила, когда вратарь Мануэль Нойер приступит к тренировкам на газоне.

Отмечается, что это случится в течение следующей недели, если реабилитация 31-летнего стража ворот будет проходить согласно плану.

Напомним, что Нойер не играет с середины сентября прошлого года из-за трещины в плюсневой кости.

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