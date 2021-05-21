"Бавария" сообщила об уходе двух игроков
Фото сайт "Баварии"
"Бавария" на своём официальном сайте объявила, что клуб покидают Дуглас Коста и Тьягу Данташ.
Оба футболиста выступали за "ротен" на правах аренды. Бразилец вернулся в "Ювентус", а португалец - в "Бенфику".
В этом сезоне 30-летний Коста забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
20-летний Данташ в нынешней кампании принял участие в 2 играх "Баварии".
Не пропустите: "Бавария" ведет переговоры с Вейналдумом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Локомотив" не переедет в "Лужники"
-
Зарема Салихова выходит из совета директоров "Спартака" из-за нового тренера
-
Дзюба поделился планами о завершении карьеры
-
1
Аргентинский футбол остановился из-за коронавируса
-
"Атлетико" определился с будущим Симеоне
-
"Бавария" сообщила об уходе двух игроков
-
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Жемалетдиновым
-
Дзюба рассказал, за счёт чего сборная России будет добиваться результата на Евро-2020
-
Федун раскрыл размер доходов "Спартака" от проведения домашних матчей
-
Зидан: "Уверен, что "Реал" станет лучше без меня"
-
СМИ: "Краснодар" подписал новое соглашение со Сперцяном
-
Кокорин вошёл в заявку "Фиорентины" на игру с "Кротоне"
-
Официально: "Локомотив" продлил контракт с Николичем
-
В "Спартаке" опровергли расторжение контракта с Ташаевым
-
Фернандиньо определился со своим будущим в "Манчестер Сити"
-
Стал известен характер травмы Азара
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Майнца"
-
1
Куман: "Если руководство "Барселоны" думает, что нужен новый тренер, нужно говорить об этом публично"
-
1
Экс-тренер "Ахмата" посоветовал Дзюбе публично извинился за слова о Грозном
-
"Вулверхэмптон" анонсировал уход тренера Нуну
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20