"Бавария" сообщила об уходе двух игроков

Фото сайт "Баварии"

"Бавария" на своём официальном сайте объявила, что клуб покидают Дуглас Коста и Тьягу Данташ.

Оба футболиста выступали за "ротен" на правах аренды. Бразилец вернулся в "Ювентус", а португалец - в "Бенфику".

В этом сезоне 30-летний Коста забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

20-летний Данташ в нынешней кампании принял участие в 2 играх "Баварии".

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