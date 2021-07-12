"Бавария" сообщила подробности травмы Дэвиса

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"Бавария" сообщила подробности травмы Дэвиса

Стали известны подробности травмы канадского защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

У футболиста диагностирован разрыв связки левого голеностопного сустава. Дэвис будет лечиться консервативным способом без операции. Сроки восстановления игрока составят около месяца. Таким образом, он полностью пропустит предсезонную подготовку.

20-летний Дэвис в прошлом сезоне провел за "Баварию" 35 матчей, забил один один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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