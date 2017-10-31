"Бавария" создала больше всех моментов в ЛЧ

Теги бавария мюнхен

"Бавария" создала больше всех моментов в ЛЧ

После первого круга группового этапа Лиги Чемпионов "Бавария" является лидером турнира по количеству созданных моментов.

В трех поединках мюнхенцы создали 59 голевых моментов.

Впрочем, забить "Баварии" удалось всего шесть голов.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 10 23
2 Боруссия Дортмунд 10 20
3 РБ Лейпциг 10 19
4 Ганновер 96 10 18
5 Шальке 10 17
6 Боруссия Менхенгладбах 10 17
7 Хоффенхайм 10 16
8 Байер Леверкузен 10 15
9 Аугсбург 10 15
10 Айнтрахт Франкфурт 10 15
11 Герта 10 13
12 Штутгарт 10 13
13 Майнц 05 10 11
14 Вольфсбург 10 10
15 Фрайбург 10 8
16 Гамбург 10 7
17 Вердер Бремен 10 5
18 Кельн 10 2
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