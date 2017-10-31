"Бавария" создала больше всех моментов в ЛЧ

После первого круга группового этапа Лиги Чемпионов "Бавария" является лидером турнира по количеству созданных моментов.

В трех поединках мюнхенцы создали 59 голевых моментов.

Впрочем, забить "Баварии" удалось всего шесть голов.

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