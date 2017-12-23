"Бавария" спровоцировала Санчеса на уход из "Арсенала"

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"Бавария" спровоцировала Санчеса на уход из "Арсенала"

СМИ узнали, что стало причиной решения нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса покинуть лондонский клуб.

Как сообщает The Times, в декабре 2016 года чилиец был готов подписать новый контракт. Однако после разгрома "канониров" от "Баварии" в 1/8 финала Лиги Чемпионов с общим счётом 2:10 футболист передумал и решил сменить клубную прописку.

Напомним, что соглашение 29-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает по окончании нынешнего сезона. Таким образом, он будет продан в январе или летом покинет "Эмирейтс" на правах свободного агента.

Не пропустите: "Манчестер Сити" не заинтересован в подписании Санчеса в январе. | http://soccernews.ru

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