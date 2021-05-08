"Бавария" стала чемпионом Германии в 9-й раз подряд

Фото твиттер "Баварии"

"Бавария" досрочно выиграла Бундеслигу благодаря очередной осечке "РБ Лейпциг".

"Быки" проиграли дортмундской "Боруссии" со счётом 2:3 и потеряли шансы догнать лидера.

"Ротен" стали чемпионами Германии в девятый раз подряд и в 31-й раз в истории.

"Бавария" набрала 71 очко в 31 туре. Впереди ещё матчи с "Боруссией" М, "Фрайбургом" и "Аугсбургом".

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