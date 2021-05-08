"Бавария" стала чемпионом Германии в 9-й раз подряд

Теги бавария мюнхен

"Бавария" стала чемпионом Германии в 9-й раз подряд

Фото твиттер "Баварии"

"Бавария" досрочно выиграла Бундеслигу благодаря очередной осечке "РБ Лейпциг".

"Быки" проиграли дортмундской "Боруссии" со счётом 2:3 и потеряли шансы догнать лидера.

"Ротен" стали чемпионами Германии в девятый раз подряд и в 31-й раз в истории.

"Бавария" набрала 71 очко в 31 туре. Впереди ещё матчи с "Боруссией" М, "Фрайбургом" и "Аугсбургом".

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Дортмундская "Боруссия" дожала "РБ Лейпциг" и другие результаты 32-го тура Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" дожала "РБ Лейпциг" и другие результаты 32-го тура Бундеслиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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