"Бавария" стала еще одним претендентом на Икарди

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"Бавария" стала еще одним претендентом на Икарди

"Бавария" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Интера" Мауро Икарди, сообщает FCInterNews.it.

По сведениям издания, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 110 миллионов евро. В составе мюнхенцев Икарди может заменить Роберта Левандовски, который надеется перейти в "Реал".

Ранее сообщалось, что 24-летним Икарди также интересуются "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Реал".

При этом "Интер" хочет продлить контракт с аргентинцем, увеличив его сумму отступных или убрать ее совсем.

Не пропустите: "Интер" готов удвоить зарплату Икарди. | http://soccernews.ru

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