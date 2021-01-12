"Бавария" стала фаворитом в борьбе за Упамекано

Мюнхенская "Бавария" лидирует в борьбе за французского защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано, сообщает TZ.

По сведениям источника, мюнхенский клуб ближе всех конкурентов приблизился к трансферу француза, сумма отступных в контракте которого составляет 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Упамекано входит в сферу интересов "Реал", "Барселоны", "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 22-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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