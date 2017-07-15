"Бавария" стала обладателем Telekom Cup
"Бавария" стала победителем предсезонного турнира Telekom Cup, который проходил в Менхенгладбахе.
"Бавария" – "Вердер" 2:0
Голы: Мюллер, 13 - 1:0, Бернат, 34 - 2:0
"Бавария": Фрюхтль, Хуммельс, Пантелич, Мартинес (Фридль, 21), Хамес, Рафинья (Толиссо, 21), Бернат, Мюллер, Алаба, Коман (Ф. Гетце, 21), Эвина.
"Вердер": Цеттерер, Кальдирола, Бауэр, Аугустинссон, Дилэйни, Гондорф, Крузе, Бартельс, Селассие, Вертат, Эггестайн.
Отметим, что матч в этом турнире длился 45 минут. | http://soccernews.ru
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