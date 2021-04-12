"Бавария" стала очередным топ-клубом, которым интересен Хвича Кварацхелия
Фото: Твиттер @fcrk
Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия заинтересовал свои прогрессом скаутов мюнхенской "Баварии", сообщает Tussosport.
Немецкий гранд стал очередным европейским топ-клубом, который следит за выступлениями 20-летнего грузина. СМИ ранее уже сообщали об интересе к полузащитнику со стороны "Ювентуса", который собирается со следующего сезона делать ставку на талантливую молодежь. Кроме того, Хвича входит в расширенный список трансферов таких клубов, как "Милан", "Аталанта", "Наполи" и дортмундская "Боруссия".
Напомним, Кварацхелия перешел в "Рубин" из "Рустави" в 2019 году. С того же времени футболист вызывается в национальную команду Грузии.
В текущем сезоне РПЛ полузащитник выходил на поле в 22 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20