"Бавария" стала очередным топ-клубом, которым интересен Хвича Кварацхелия

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"Бавария" стала очередным топ-клубом, которым интересен Хвича КварацхелияФото: Твиттер @fcrk 
Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия заинтересовал свои прогрессом скаутов мюнхенской "Баварии", сообщает Tussosport.

Немецкий гранд стал очередным европейским топ-клубом, который следит за выступлениями 20-летнего грузина. СМИ ранее уже сообщали об интересе к полузащитнику со стороны "Ювентуса", который собирается со следующего сезона делать ставку на талантливую молодежь. Кроме того, Хвича входит в расширенный список трансферов таких клубов, как "Милан", "Аталанта", "Наполи" и дортмундская "Боруссия".

Напомним, Кварацхелия перешел в "Рубин" из "Рустави" в 2019 году. С того же времени футболист вызывается в национальную команду Грузии.

В текущем сезоне РПЛ полузащитник выходил на поле в 22 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Читать также: Гендиректор "Рубина" отреагировал на информацию об интересе "Аталанты" и "Интера" к Хвиче | http://soccernews.ru
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