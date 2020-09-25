"Бавария" стала первой командой из топ-5 лиг Европы, которая выиграла 23 матча подряд во всех турнирах

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"Бавария" стала первой командой из топ-5 лиг Европы, которая выиграла 23 матча подряд во всех турнирах

"Бавария" обыграла "Севилью" (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

Для немецкого клуба это 23 победа подряд во всех турнирах.

По данным пресс-службы ФИФА, мюнхенцы стали первой командой из топ-пяти лиг Европы (Англия, Франция, Германия, Италия, Испания), кому удалось достичь такого результата.

В последний раз команда не смогла выиграть 9 феврале в матче с "РБ Лейпциг" (0:0).

Последний раз "Бавария" проиграла 7 декабря 2019 года, уступив менхенгладбахской "Боруссии" (1:2).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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