"Бавария" стала первой командой из топ-5 лиг Европы, которая выиграла 23 матча подряд во всех турнирах

"Бавария" обыграла "Севилью" (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

Для немецкого клуба это 23 победа подряд во всех турнирах.

По данным пресс-службы ФИФА, мюнхенцы стали первой командой из топ-пяти лиг Европы (Англия, Франция, Германия, Италия, Испания), кому удалось достичь такого результата.

В последний раз команда не смогла выиграть 9 феврале в матче с "РБ Лейпциг" (0:0).

Последний раз "Бавария" проиграла 7 декабря 2019 года, уступив менхенгладбахской "Боруссии" (1:2).

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