"Бавария" ставит на место Дортмунд, "РБ Лейпциг" громит "Фрайбург", а "Айнтрахт" начал буксовать: все результаты 24-го тура Бундеслиги

Сыграны все матчи 24-го раунда немецкой Бундеслиги. Главным событием тура стала встреча "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд в знаменитом "дер Классикер". Как и в последних 4 матчах, сильнее оказались баварцы. Но на этот раз игра запомнилась камбеком со счета 0:2 до 4:2. "РБ Лейпциг" продолжил погоню за лидером, разгромив в гостях "Фрайбург" со счетом 3:0. "Вольфсбург" прервал беспроигрышную серию и уступил "Хоффенхайму" 1:2. Конкурентов в турнирной таблице мог опередить "Айнтрахт", но не смог выиграть во втором матче подряд, на этот раз сыграв вничью 1:1 со "Штутгартом". Представляем все результаты 24-го тура Бундеслиги:

Результаты 24-го тура Бундеслиги



"Шальке" - "Майнц" - 0:0

"Фрайбург" - "РБ Лейпциг" - 0:3

"Хоффенхайм" - "Вольфсбург" - 2:1

"Герта" - "Аугсбург" - 2:1

"Боруссия" М - "Байер" - 0:1

"Айнтрахт" - "Фрайбург" - 1:1

"Бавария" - "Боруссия" Д - 4:2

"Кельн" - "Вердер" - 1:1

"Арминия" - "Унион" - 0:0

Турнирная таблица: "Бавария" - 55, "РБ Лейпциг" - 53, "Вольфсбург" - 45, "Айнтрахт" - 43, "Байер" - 40, "Боруссия" Д - 39, "Унион" - 35, "Фрайбург" - 34, "Штутгарт" - 33, "Боруссия" М - 33, "Хоффенхайм" - 30, "Вердер" - 27, "Аугсбург" - 26, "Кельн" - 22, "Герта" - 21, "Арминия" - 19, "Майнц" - 18, "Шальке" - 10.