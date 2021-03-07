"Бавария" ставит на место Дортмунд, "РБ Лейпциг" громит "Фрайбург", а "Айнтрахт" начал буксовать: все результаты 24-го тура Бундеслиги

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"Бавария" ставит на место Дортмунд, "РБ Лейпциг" громит "Фрайбург", а "Айнтрахт" начал буксовать: все результаты 24-го тура БундеслигиСыграны все матчи 24-го раунда немецкой Бундеслиги. Главным событием тура стала встреча "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд в знаменитом "дер Классикер". Как и в последних 4 матчах, сильнее оказались баварцы. Но на этот раз игра запомнилась камбеком со счета 0:2 до 4:2. "РБ Лейпциг" продолжил погоню за лидером, разгромив в гостях "Фрайбург" со счетом 3:0. "Вольфсбург" прервал беспроигрышную серию и уступил "Хоффенхайму" 1:2. Конкурентов в турнирной таблице мог опередить "Айнтрахт", но не смог выиграть во втором матче подряд, на этот раз сыграв вничью 1:1 со "Штутгартом". Представляем все результаты 24-го тура Бундеслиги: 

Результаты 24-го тура Бундеслиги

"Шальке" - "Майнц" - 0:0
"Фрайбург" - "РБ Лейпциг" - 0:3
"Хоффенхайм" - "Вольфсбург" - 2:1
"Герта" - "Аугсбург" - 2:1
"Боруссия" М - "Байер" - 0:1
"Айнтрахт" - "Фрайбург" - 1:1
"Бавария" - "Боруссия" Д - 4:2
"Кельн" - "Вердер" - 1:1
"Арминия" - "Унион" - 0:0

Турнирная таблица: "Бавария" - 55, "РБ Лейпциг" - 53, "Вольфсбург" - 45, "Айнтрахт" - 43, "Байер" - 40, "Боруссия" Д - 39, "Унион" - 35, "Фрайбург" - 34, "Штутгарт" - 33, "Боруссия" М - 33, "Хоффенхайм" - 30, "Вердер" - 27, "Аугсбург" - 26, "Кельн" - 22, "Герта" - 21, "Арминия" - 19, "Майнц" - 18, "Шальке" - 10.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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