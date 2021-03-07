"Бавария" ставит на место Дортмунд, "РБ Лейпциг" громит "Фрайбург", а "Айнтрахт" начал буксовать: все результаты 24-го тура Бундеслиги
Сыграны все матчи 24-го раунда немецкой Бундеслиги. Главным событием тура стала встреча "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд в знаменитом "дер Классикер". Как и в последних 4 матчах, сильнее оказались баварцы. Но на этот раз игра запомнилась камбеком со счета 0:2 до 4:2. "РБ Лейпциг" продолжил погоню за лидером, разгромив в гостях "Фрайбург" со счетом 3:0. "Вольфсбург" прервал беспроигрышную серию и уступил "Хоффенхайму" 1:2. Конкурентов в турнирной таблице мог опередить "Айнтрахт", но не смог выиграть во втором матче подряд, на этот раз сыграв вничью 1:1 со "Штутгартом". Представляем все результаты 24-го тура Бундеслиги:
Результаты 24-го тура Бундеслиги
"Шальке" - "Майнц" - 0:0
"Фрайбург" - "РБ Лейпциг" - 0:3
"Хоффенхайм" - "Вольфсбург" - 2:1
"Герта" - "Аугсбург" - 2:1
"Боруссия" М - "Байер" - 0:1
"Айнтрахт" - "Фрайбург" - 1:1
"Бавария" - "Боруссия" Д - 4:2
"Кельн" - "Вердер" - 1:1
"Арминия" - "Унион" - 0:0
Турнирная таблица: "Бавария" - 55, "РБ Лейпциг" - 53, "Вольфсбург" - 45, "Айнтрахт" - 43, "Байер" - 40, "Боруссия" Д - 39, "Унион" - 35, "Фрайбург" - 34, "Штутгарт" - 33, "Боруссия" М - 33, "Хоффенхайм" - 30, "Вердер" - 27, "Аугсбург" - 26, "Кельн" - 22, "Герта" - 21, "Арминия" - 19, "Майнц" - 18, "Шальке" - 10.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20