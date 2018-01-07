"Бавария" сыграет с "Падерборном" в Кубке Германии, "Байер" - с "Вердером"

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"Бавария" сыграет с "Падерборном" в Кубке Германии, "Байер" - с "Вердером"

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии.

"Айнтрахт" - "Майнц"

"Байер" - "Вердер"

"Падерборн" - "Бавария"

"Шальке" - "Вольфсбург"

Матчи состоятся 6 и 7 февраля.

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1 Бавария Мюнхен 17 41
2 Шальке 17 30
3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
16 Вердер Бремен 17 15
17 Гамбург 17 15
18 Кельн 17 6
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