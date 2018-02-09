"Бавария" сыграет с "Реалом", ПСЖ - с "Барселоной" и другие пары 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Сегодня состоялась жеребьёвка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Матчи этой стадии пройдут 20 и 21 февраля.
"Бавария" – "Реал"
"Манчестер Сити" – "Интер"
"Атлетико" – "Базель"
"Порту" – "Зальцбург"
ПСЖ – "Барселона"
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"
"Тоттенхэм" – "Монако"
"Челси" – "Фейеноорд"
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