"Бавария" сыграет с "Реалом", ПСЖ - с "Барселоной" и другие пары 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

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"Бавария" сыграет с "Реалом", ПСЖ - с "Барселоной" и другие пары 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Сегодня состоялась жеребьёвка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Матчи этой стадии пройдут 20 и 21 февраля.

"Бавария" – "Реал"

"Манчестер Сити" – "Интер"

"Атлетико" – "Базель"

"Порту" – "Зальцбург"

ПСЖ – "Барселона"

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" – "Монако"

"Челси" – "Фейеноорд"

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