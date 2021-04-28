"Бавария" сыграет со сборной Германии. Доход от матча станет компенсацией за Флика

Теги бавария мюнхенгерманияханс-дитер флик

"Бавария" сыграет со сборной Германии. Доход от матча станет компенсацией за ФликаФото: Твиттер @FCBayern 
Как сообщалось ранее, Ханс-Дитер Флик досрочно покинет пост наставника "Баварии" в конце этого сезона. Специалист сменит Йохима Лева на должности главного тренера сборной Германии после окончания Чемпионата Европы 2020.

Немецкая Федерация Футбола не будет выплачивать отступные за уход Флика. Однако, по данным журналиста Abendzeitung Максимилиана Коха, мюнхенский клуб и немецкая национальная команда проведут матч, весь доход от которого будет передан "Баварии" в качестве компенсации за досрочное прекращение контракта с тренером.

Дата проведения игры пока не определена, но, скорее всего, она состоится в этом году.

Читать также: Флик сделал заявление о грядущем уходе из "Баварии" | http://soccernews.ru
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