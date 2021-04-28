"Бавария" сыграет со сборной Германии. Доход от матча станет компенсацией за Флика
Фото: Твиттер @FCBayern
Как сообщалось ранее, Ханс-Дитер Флик досрочно покинет пост наставника "Баварии" в конце этого сезона. Специалист сменит Йохима Лева на должности главного тренера сборной Германии после окончания Чемпионата Европы 2020.
Немецкая Федерация Футбола не будет выплачивать отступные за уход Флика. Однако, по данным журналиста Abendzeitung Максимилиана Коха, мюнхенский клуб и немецкая национальная команда проведут матч, весь доход от которого будет передан "Баварии" в качестве компенсации за досрочное прекращение контракта с тренером.
Дата проведения игры пока не определена, но, скорее всего, она состоится в этом году.
Читать также: Флик сделал заявление о грядущем уходе из "Баварии" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" хочет подписать де Лигта
-
В ПСЖ уверены, что финансовую сторону их предложения для Месси никто не сможет перебить
-
Бензема после ухода Роналду забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем португалец
-
"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги Чемпионов
-
Неймар прокомментировал ситуацию с новым контрактом с ПСЖ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 апреля
-
"Бавария" сыграет со сборной Германии. Доход от матча станет компенсацией за Флика
-
"Барселона" хочет подписать де Лигта
-
Томас Тухель прокомментировал итог встречи с "Реалом"
-
Форвард "Реала" Майораль доволен "Ромой". Римляне могут выкупить игрока
-
1
В ПСЖ уверены, что финансовую сторону их предложения для Месси никто не сможет перебить
-
Названо условие, при котором "Ливерпуль" попробует подписать Санчо
-
1
Бензема после ухода Роналду забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем португалец
-
"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги Чемпионов
-
Депай может перейти в "Ювентус"
-
1
Неймар прокомментировал ситуацию с новым контрактом с ПСЖ
-
Названа сумма, которую "Шахтер" предложил Де Дзерби
-
«Реал» не продаст Эдегора
-
Французскую Лигу 1 могут сократить до 18 клубов
-
Игроки "Интера" окажут помощь клубу, отказавшись от бонусов за победу в чемпионате Италии
-
Василий Уткин: "Интересно, что за дурак писал заявление ЦСКА"
-
1
Депутат Лебедев: "Лучше судья-трансгендер, чем наш Вилков"
-
Роджерс не хочет работать в "Тоттенхэме"
-
1
Аллигатор прервал тренировку "Торонто" (видео)
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" следят за нападающим "Лилля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20