"Бавария" сыграла вничью с "Севильей" и вышла в 1/2 финала ЛЧ

"Бавария" после победы в Испании над "Севилье" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов намеревалась закрепить результат в игре на своем стадионе. "Севилье" же было необходимо забивать как минимум два мяча, поэтому гости достаточно активно начали встречу и создали несколько моментов. Сначала Сарабия неплохо смещался с фланга в центр, но затем пробил мимо ворот. Через несколько минут Корреа находился в отличной позиции, однако плохо принял мяч, момент для удара был упущен, мяч отскочил к вратарю. "Бавария" также проводила свои атаки, но удары хозяев опасными не были, хотя в какой-то момент они количественно превзошли "Севилью".

Уже ближе к концовке тайма "Бавария" также могла открыть счет, когда два момента упустил Франк Рибери. С первым ударом француза с линии штрафной справился Сория, а затем Мюллер нашел Рибери своим пасом, Франк уже готовился расстреливать ворота, но в последний момент ему помешал Навас. "Севилья" также не дремала, Васкес едва не вывалился на свидание с Ульрайхом, но его подвела техника, от игрока "Севильи" отскочил мяч, догнать его уже не представлялось возможным.

Второй тайм проходил с преимуществом "Баварии", но и "Севилья" также отвечала своими атаками. В дебюте второй полвины Рибери подключил к атаке Рафинью, тот навесил на дальнюю штангу, откуда стрелял Левандовски, однако Роберт в створ не попал. Следом Сория вступил в игру, отбив опасный удар Хамеса Родригеса из штрафной.

"Севилья" должна была забивать на 60 минуте, когда после навеса Эскудеро Корреа попал в перекладину. Испанцам не повезло, а затем уже "Бавария" забрала нити игры в свои руки и больше не давала сопернику пространства для своих атак. У игроков "Севильи" ничего не получалось, они нарушали правила, в итоге Корреа заработал удаление за грубый фол в центре поля.

"Бавария" не сумела победить на своем поле, но победа в Севилье вывела немцев в полуфинал.

"Бавария" – "Севилья" 0:0

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Рафинья (Зюле, 87), Мартинес, Рибери (Алькантара, 71), Роббен, Хамес, Мюллер, Левандовски (Вагнер, 77).

"Севилья": Сория, Эскудеро, Лангле, Меркадо, Сарабия (Сандро, 70), Н'Зонзи, Васкес (Нолито, 81), Навас, Корреа, Банега, Бен Йеддер (Муриэль, 65).

Удаление: Корреа, 90.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru