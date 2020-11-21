"Бавария" сыграла вничью с "Вердером" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги
Завершились пять матчей 8-го тура немецкой Бундеслиги.
Выделим домашнюю ничью "Баварии" с "Вердером", а также гостевые победы "Байера" и "Вольфсбурга" над "Арминией" и "Шальке" соответственно.
"Хоффенхайм" – "Штутгарт" - 3:3
Голы: 1:0 – 16 Баумгартнер, 1:1 – 18 Гонсалес, 1:2 – 27 Вамангитука, 2:2 – 47 Сессеньон, 3:2 – 71, пенальти Крамарич, 3:3 – 90 Кемпф.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Нордтвейт, Пош, Гриллич (Гачинович, 76), Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер (Клаусс, 87), Гайгер, Бебу, Крамарич (Байер, 90).
"Штутгарт": Кобель, Антон, Кемпф, Штенцель (Клемент, 75), Кулибали (Соса, 59), Мангаля, Вамангитука, Эндо, Гонсалес (Калайджич, 32), Кастро (Ферстер, 75), Дидави (Климович, 59).
"Боруссия М" – "Аугсбург" - 1:1
Голы: 1:0 – 5 Нойхаус, 1:1 – 88 Калиджури.
"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Нойхаус (Закария, 89), Штиндль (Тюрам, 78), Вольф, Крамер, Херрманн (Лазаро, 67), Эмболо.
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Удуохай, Яго, Гумны (Фрамбергер, 54), Калиджури, Штробль, Варгас (Рихтер, 82), Хедира, Финнбогасон (Хан, 65), Нидерлехнер (Грегорич, 65).
Удаление: Фрамбергер (66).
"Бавария" – "Вердер" - 1:1
Голы: 0:1 – 45 Эггештайн, 1:1 – 62 Коман.
"Бавария": Нойер, Алаба, Люка Эрнандес (Горетцка, 19), Павар, Боатенг, Дуглас Коста (Сане, 63), Мусиала (Шупо-Мотинг, 63), Мюллер, Хави Мартинес, Коман (Гнабри, 63), Левандовски.
"Вердер": Павленка, Фридль, Топрак, Гебре Селассие, Гросс, Битенкур (Агу, 66), Эггештайн, Рашица (Чонг, 90), Мевальд (Мбом, 72), Аугустинссон, Сарджент.
"Арминия" – "Байер" - 1:2
Голы: 0:1 – 27 Бэйли, 1:1 – 47, автогол Градецки, 1:2 – 88 Драгович.
"Арминия": Ортега, Лукоки, Пипер, ван дер Хорн, Брюннер, Хартель (Фогльзаммер, 90), Ябо (Суку, 80), Притль, Зойферт (Кунце, 80), Доан, Клос (Шипплок, 63).
"Байер": Градецки, Бендер (Вайзер, 46), Та, Бендер (Драгович, 50), Синкгравен, Виртц, Амири (Демирбай, 80), Диаби (Бельараби, 80), Баумгартлингер, Бэйли, Аларио (Шик, 68).
"Шальке" – "Вольфсбург" - 0:2
Голы: 0:1 – 3 Вегорст, 0:2 – 24 Шлагер.
"Шальке": Реннов, Очипка, Настасич, Тиав, Людевиг, Сердар (Бенталеб, 77), Маскарель, Харит (Раман, 39), Стамбули (Скрибски, 46), Ут, Пасиенсия (Кутуджу, 77).
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Руссийон, Лакруа, Баку, Шлагер, Штеффен (Жоао Виктор, 74), Арнольд, Брекало (Клаус, 80), Вегорст (Бялек, 89), Мехмеди (Филипп, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20