"Бавария" сыграла вничью с "Вердером" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги

Теги хоффенхаймштутгартборуссия менхенгладбахаугсбургбавария мюнхенвердер бременбайер леверкузенарминия билефельдшалькевольфсбург

"Бавария" сыграла вничью с "Вердером" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги

Завершились пять матчей 8-го тура немецкой Бундеслиги.

Выделим домашнюю ничью "Баварии" с "Вердером", а также гостевые победы "Байера" и "Вольфсбурга" над "Арминией" и "Шальке" соответственно.

"Хоффенхайм" – "Штутгарт" - 3:3

Голы: 1:0 – 16 Баумгартнер, 1:1 – 18 Гонсалес, 1:2 – 27 Вамангитука, 2:2 – 47 Сессеньон, 3:2 – 71, пенальти Крамарич, 3:3 – 90 Кемпф.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Нордтвейт, Пош, Гриллич (Гачинович, 76), Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер (Клаусс, 87), Гайгер, Бебу, Крамарич (Байер, 90).

"Штутгарт": Кобель, Антон, Кемпф, Штенцель (Клемент, 75), Кулибали (Соса, 59), Мангаля, Вамангитука, Эндо, Гонсалес (Калайджич, 32), Кастро (Ферстер, 75), Дидави (Климович, 59).
 

"Боруссия М" – "Аугсбург" - 1:1

Голы: 1:0 – 5 Нойхаус, 1:1 – 88 Калиджури.

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Нойхаус (Закария, 89), Штиндль (Тюрам, 78), Вольф, Крамер, Херрманн (Лазаро, 67), Эмболо.

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Удуохай, Яго, Гумны (Фрамбергер, 54), Калиджури, Штробль, Варгас (Рихтер, 82), Хедира, Финнбогасон (Хан, 65), Нидерлехнер (Грегорич, 65).

Удаление: Фрамбергер (66).
 

"Бавария" – "Вердер" - 1:1

Голы: 0:1 – 45 Эггештайн, 1:1 – 62 Коман.

"Бавария": Нойер, Алаба, Люка Эрнандес (Горетцка, 19), Павар, Боатенг, Дуглас Коста (Сане, 63), Мусиала (Шупо-Мотинг, 63), Мюллер, Хави Мартинес, Коман (Гнабри, 63), Левандовски.

"Вердер": Павленка, Фридль, Топрак, Гебре Селассие, Гросс, Битенкур (Агу, 66), Эггештайн, Рашица (Чонг, 90), Мевальд (Мбом, 72), Аугустинссон, Сарджент.
 

"Арминия" – "Байер" - 1:2

Голы: 0:1 – 27 Бэйли, 1:1 – 47, автогол Градецки, 1:2 – 88 Драгович.

"Арминия": Ортега, Лукоки, Пипер, ван дер Хорн, Брюннер, Хартель (Фогльзаммер, 90), Ябо (Суку, 80), Притль, Зойферт (Кунце, 80), Доан, Клос (Шипплок, 63).

"Байер": Градецки, Бендер (Вайзер, 46), Та, Бендер (Драгович, 50), Синкгравен, Виртц, Амири (Демирбай, 80), Диаби (Бельараби, 80), Баумгартлингер, Бэйли, Аларио (Шик, 68).
 

"Шальке" – "Вольфсбург" - 0:2

Голы: 0:1 – 3 Вегорст, 0:2 – 24 Шлагер.

"Шальке": Реннов, Очипка, Настасич, Тиав, Людевиг, Сердар (Бенталеб, 77), Маскарель, Харит (Раман, 39), Стамбули (Скрибски, 46), Ут, Пасиенсия (Кутуджу, 77).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Руссийон, Лакруа, Баку, Шлагер, Штеффен (Жоао Виктор, 74), Арнольд, Брекало (Клаус, 80), Вегорст (Бялек, 89), Мехмеди (Филипп, 89).

Не пропустите: Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги в октябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" упустил победу над "Вильярреалом"

"Реал" упустил победу над "Вильярреалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов