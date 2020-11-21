"Бавария" сыграла вничью с "Вердером" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги

Завершились пять матчей 8-го тура немецкой Бундеслиги.

Выделим домашнюю ничью "Баварии" с "Вердером", а также гостевые победы "Байера" и "Вольфсбурга" над "Арминией" и "Шальке" соответственно.

"Хоффенхайм" – "Штутгарт" - 3:3

Голы: 1:0 – 16 Баумгартнер, 1:1 – 18 Гонсалес, 1:2 – 27 Вамангитука, 2:2 – 47 Сессеньон, 3:2 – 71, пенальти Крамарич, 3:3 – 90 Кемпф.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Нордтвейт, Пош, Гриллич (Гачинович, 76), Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер (Клаусс, 87), Гайгер, Бебу, Крамарич (Байер, 90).

"Штутгарт": Кобель, Антон, Кемпф, Штенцель (Клемент, 75), Кулибали (Соса, 59), Мангаля, Вамангитука, Эндо, Гонсалес (Калайджич, 32), Кастро (Ферстер, 75), Дидави (Климович, 59).



"Боруссия М" – "Аугсбург" - 1:1

Голы: 1:0 – 5 Нойхаус, 1:1 – 88 Калиджури.

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Нойхаус (Закария, 89), Штиндль (Тюрам, 78), Вольф, Крамер, Херрманн (Лазаро, 67), Эмболо.

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Удуохай, Яго, Гумны (Фрамбергер, 54), Калиджури, Штробль, Варгас (Рихтер, 82), Хедира, Финнбогасон (Хан, 65), Нидерлехнер (Грегорич, 65).

Удаление: Фрамбергер (66).



"Бавария" – "Вердер" - 1:1

Голы: 0:1 – 45 Эггештайн, 1:1 – 62 Коман.

"Бавария": Нойер, Алаба, Люка Эрнандес (Горетцка, 19), Павар, Боатенг, Дуглас Коста (Сане, 63), Мусиала (Шупо-Мотинг, 63), Мюллер, Хави Мартинес, Коман (Гнабри, 63), Левандовски.

"Вердер": Павленка, Фридль, Топрак, Гебре Селассие, Гросс, Битенкур (Агу, 66), Эггештайн, Рашица (Чонг, 90), Мевальд (Мбом, 72), Аугустинссон, Сарджент.



"Арминия" – "Байер" - 1:2

Голы: 0:1 – 27 Бэйли, 1:1 – 47, автогол Градецки, 1:2 – 88 Драгович.

"Арминия": Ортега, Лукоки, Пипер, ван дер Хорн, Брюннер, Хартель (Фогльзаммер, 90), Ябо (Суку, 80), Притль, Зойферт (Кунце, 80), Доан, Клос (Шипплок, 63).

"Байер": Градецки, Бендер (Вайзер, 46), Та, Бендер (Драгович, 50), Синкгравен, Виртц, Амири (Демирбай, 80), Диаби (Бельараби, 80), Баумгартлингер, Бэйли, Аларио (Шик, 68).



"Шальке" – "Вольфсбург" - 0:2

Голы: 0:1 – 3 Вегорст, 0:2 – 24 Шлагер.

"Шальке": Реннов, Очипка, Настасич, Тиав, Людевиг, Сердар (Бенталеб, 77), Маскарель, Харит (Раман, 39), Стамбули (Скрибски, 46), Ут, Пасиенсия (Кутуджу, 77).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Руссийон, Лакруа, Баку, Шлагер, Штеффен (Жоао Виктор, 74), Арнольд, Брекало (Клаус, 80), Вегорст (Бялек, 89), Мехмеди (Филипп, 89).

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