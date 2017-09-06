"Бавария" теряет Алабу

Защитник "Баварии" и сборной Австрии Давид Алаба травмировал лодыжку в матче квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Грузии, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 25-летнего футболиста пока неизвестны. Фулбек отправился в расположение мюнхенского клуба для прохождения медобследования.

В стартовавшем сезоне Алаба сыграл за "Баварию" три матча, результативными действиями не отличался.

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