"Бавария" теряет Алабу
Защитник "Баварии" и сборной Австрии Давид Алаба травмировал лодыжку в матче квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Грузии, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 25-летнего футболиста пока неизвестны. Фулбек отправился в расположение мюнхенского клуба для прохождения медобследования.
В стартовавшем сезоне Алаба сыграл за "Баварию" три матча, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|6
|3
|Гамбург
|2
|6
|4
|Ганновер 96
|2
|6
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|6
|Хоффенхайм
|2
|4
|7
|РБ Лейпциг
|2
|3
|8
|Шальке
|2
|3
|9
|Герта
|2
|3
|10
|Штутгарт
|2
|3
|11
|Вольфсбург
|2
|3
|12
|Аугсбург
|2
|1
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|1
|14
|Байер Леверкузен
|2
|1
|15
|Фрайбург
|2
|1
|16
|Майнц 05
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Вердер Бремен
|2
|0