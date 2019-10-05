"Бавария" теряет Алабу
Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба выбыл из строя на неопределённый срок.
Как сообщает официальный сайт клуба, у футболиста выявлена трещина в ребре.
Сроки восстановления австрийского фулбека пока не называются.
27-летний Алаба в текущем сезоне сыграл за "Баварию" 6 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|РБ Лейпциг
|6
|13
|3
|Фрайбург
|6
|13
|4
|Шальке
|6
|13
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|13
|6
|Байер Леверкузен
|6
|13
|7
|Вольфсбург
|6
|12
|8
|Боруссия Дортмунд
|6
|11
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|10
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|6
|7
|12
|Хоффенхайм
|6
|5
|13
|Аугсбург
|6
|5
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|15
|Унион Берлин
|6
|4
|16
|Майнц 05
|6
|3
|17
|Кельн
|6
|3
|18
|Падерборн
|6
|1