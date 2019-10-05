"Бавария" теряет Алабу

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба выбыл из строя на неопределённый срок.

Как сообщает официальный сайт клуба, у футболиста выявлена трещина в ребре.

Сроки восстановления австрийского фулбека пока не называются.

27-летний Алаба в текущем сезоне сыграл за "Баварию" 6 матчей и забил 1 гол.

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