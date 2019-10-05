"Бавария" теряет Алабу

Теги бавария мюнхендавид алабатравмы

"Бавария" теряет Алабу

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба выбыл из строя на неопределённый срок.

Как сообщает официальный сайт клуба, у футболиста выявлена трещина в ребре.

Сроки восстановления австрийского фулбека пока не называются.

27-летний Алаба в текущем сезоне сыграл за "Баварию" 6 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Бавария" готова выкупить Коутиньо у "Барселоны" за 120 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Битва за итальянский трон, экзамен "дерзкой выскочки" и битва лидеров без лидеров: выделяем 4 главных поединка на европейских выходных

Битва за итальянский трон, экзамен "дерзкой выскочки" и битва лидеров без лидеров: выделяем 4 главных поединка на европейских выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 13
3 Фрайбург Фрайбург 6 13
4 Шальке Шальке 6 13
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 6 13
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 13
7 Вольфсбург Вольфсбург 6 12
8 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 11
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 10
10 Герта Герта 7 10
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 6 7
12 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 5
13 Аугсбург Аугсбург 6 5
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 7 4
15 Унион Берлин Унион Берлин 6 4
16 Майнц 05 Майнц 05 6 3
17 Кельн Кельн 6 3
18 Падерборн Падерборн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов