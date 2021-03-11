"Бавария" теряет Алабу из-за травмы
Защитник "Баварии" Давид Алаба может не сыграть в следующем туре немецкой Бундеслиги против "Вердера". Матч между командами запланирован на 13 марта.
Как сообщает Bild, у 28-летнего австрийца мышечная травма, которая не позволила ему заниматься с командой. Из-за дискомфорта игрок был вынужден пропустить вчерашнюю и сегодняшнюю тренировки "Баварии". Пока не ясно на сколько выбыл защитник, поскольку точный характер повреждения пока не известен.
Если травма футболиста окажется серьезной, то она может повлиять на его дальнейшую карьеру. Напомним, в феврале Алаба заявил, что точно покинет "Баварию" после окончания сезона. На игрока претендует ряд топ-клубов, среди которых выделяются "Реал" и "Барселона".
В сезоне 2020/2021 Алаба провел 33 матча во всех турнирах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20