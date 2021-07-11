"Бавария" теряет Алофонсо Дэвиса
Фото: инстаграм Алофонсо Дэвиса/Автор неизвестен
Канадский защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис выбыл из строя из-за травмы, сообщает Bild.
По сведениям источника, футболист получил травму лодыжки. Из-за травмы он не поможет сборной Канады на Золотом кубке КОНКАКАФ. Сроки восстановления игрока могут составить несколько недель.
20-летний Дэвис в прошлом сезоне провел за "Баварию" 35 матчей, забил один один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Бавария" хочет купить вингера ПСВ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020
-
Италия в серии пенальти победила Англию и стала чемпионом Европы
-
"Челси" вступил в борьбу за Камавинга
-
В "Спартаке" назвали приоритетные трансферные цели
-
Фабрегас и Пике назвали лучших игроков Евро-2020
-
"Бавария" теряет Алофонсо Дэвиса
-
"Ливерпуль" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Кьеллини установил рекорд чемпионатов Европы
-
Саутгейт назвал причину не попадания Фодена в заявку сборной Англии на финал Евро-2020
-
"Реал" обыграл клуб Сегунды в товарищеском матче
-
Директор "Спартака" рассказал о будущем в команде Урунова
-
"Интер" нашел замену Хакими в Серии А
-
Джикия высказался о возможном переходе в один из итальянских клубов
-
Мелкадзе высказался о своем будущем в "Спартаке"
-
Федун оценил игру "Спартака" в победном матче с "Сочи"
-
Месси трогательно встретился с женой после возвращения с Кубка Америки (фото)
-
Один из лидеров "Зенита" пропустит матч за Суперкубок России
-
Неймар обратился к Месси после финала Кубка Америки
-
Экс-форвард ЦСКА Оланаре перешел в турецкий клуб
-
"Реал" продлит контракт с Бензема
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20