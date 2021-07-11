"Бавария" теряет Алофонсо Дэвиса

Фото: инстаграм Алофонсо Дэвиса/Автор неизвестен

Канадский защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис выбыл из строя из-за травмы, сообщает Bild.

По сведениям источника, футболист получил травму лодыжки. Из-за травмы он не поможет сборной Канады на Золотом кубке КОНКАКАФ. Сроки восстановления игрока могут составить несколько недель.

20-летний Дэвис в прошлом сезоне провел за "Баварию" 35 матчей, забил один один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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