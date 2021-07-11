"Бавария" теряет Алофонсо Дэвиса

Теги бавария мюнхенальфонсо дэвистравмы

"Бавария" теряет Алофонсо Дэвиса

Фото: инстаграм Алофонсо Дэвиса/Автор неизвестен

Канадский защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис выбыл из строя из-за травмы, сообщает Bild.

По сведениям источника, футболист получил травму лодыжки. Из-за травмы он не поможет сборной Канады на Золотом кубке КОНКАКАФ. Сроки восстановления игрока могут составить несколько недель.

20-летний Дэвис в прошлом сезоне провел за "Баварию" 35 матчей, забил один один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Бавария" хочет купить вингера ПСВ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов