"Бавария" теряет Берната

Защитник "Баварии" Хуан Бернат травмировался в ходе матча второго тура Международного Кубка Чемпионов против "Милана".

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, у 24-летнего футболиста выявлено повреждение лодыжки. Испанец в ближайшее время покинет расположение команды.

Ожидается, что Бернат вернётся в Германию, где пройдёт углублённое медобследование, по итогам которого будут определены степень серьёзности травмы и сроки восстановления игрока.

Также читайте: Анчелотти: "Мы не показали хорошей игры в матче с "Миланом". | http://soccernews.ru