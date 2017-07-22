"Бавария" теряет Берната

Теги бавария мюнхенхуан бернат

"Бавария" теряет Берната

Защитник "Баварии" Хуан Бернат травмировался в ходе матча второго тура Международного Кубка Чемпионов против "Милана".

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, у 24-летнего футболиста выявлено повреждение лодыжки. Испанец в ближайшее время покинет расположение команды.

Ожидается, что Бернат вернётся в Германию, где пройдёт углублённое медобследование, по итогам которого будут определены степень серьёзности травмы и сроки восстановления игрока.

Также читайте: Анчелотти: "Мы не показали хорошей игры в матче с "Миланом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов