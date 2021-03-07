"Бавария" теряет Боатенга

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"Бавария" теряет Боатенга

Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (4:2). У Боатенга диагностировано растяжение связок левого колена. Сроки возвращения игрока в строй не разглашаются.

В нынешнем сезоне 32-летний Боатенг провел за "Баварию" 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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