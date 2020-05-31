"Бавария" теряет Эрнандеса

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"Бавария" теряет Эрнандеса

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес травмировался в игре против "Фортуны" (5:0).

Футболист был заменен во время перерыва, вместо него на поле вышел Микаэль Кюизанс.

"У него возникли проблемы с приводящей мышцей, мы не хотели рисковать", - заявил наставник клуба Ханс-Дитер Флик.

В текущем сезоне Эрнандес из-за повреждений пропустил 20 матчей. Напомним, что его трансфер обошелся "Баварии" в 80 миллионов евро.

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