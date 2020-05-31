"Бавария" теряет Эрнандеса
Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес травмировался в игре против "Фортуны" (5:0).
Футболист был заменен во время перерыва, вместо него на поле вышел Микаэль Кюизанс.
"У него возникли проблемы с приводящей мышцей, мы не хотели рисковать", - заявил наставник клуба Ханс-Дитер Флик.
В текущем сезоне Эрнандес из-за повреждений пропустил 20 матчей. Напомним, что его трансфер обошелся "Баварии" в 80 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|Байер Леверкузен
|29
|56
|4
|РБ Лейпциг
|28
|55
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Аугсбург
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|28
|19