"Бавария" теряет ещё одного основного игрока в преддверии битвы с "Ливерпулем"

Полузащитник "Баварии" Леон Горетцка пропустил сегодняшнюю тренировку, сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба.

У 24-летнего футболиста есть проблемы с голеностопом, поэтому он занимался индивидуально. Его участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" находится под вопросом.

В текущем сезоне Горетцка провёл 28 игр в составе "Рекордмастер", забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится во вторник, 19 февраля в 23:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.

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