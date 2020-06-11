"Бавария" теряет Гнабри
Вингер мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри выбыл из строя из-за травмы.
У 24-летнего футболиста возникли проблемы со спиной. Повреждение он получил на тренировке своей команды.
Немецкий игрок уже пропустил кубковый матч с "Айнтрахтом". Кроме того, под вопросом его участие в субботнем поединке против менхенгладбахской "Боруссии".
В текущем сезоне Гнабри сыграл за "Баварию" 38 матчей, забил 19 голов и сделал 13 ассистов.
Не пропустите: "Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20