"Бавария" теряет Гнабри

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"Бавария" теряет Гнабри

Вингер мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри выбыл из строя из-за травмы.

У 24-летнего футболиста возникли проблемы со спиной. Повреждение он получил на тренировке своей команды.

Немецкий игрок уже пропустил кубковый матч с "Айнтрахтом". Кроме того, под вопросом его участие в субботнем поединке против менхенгладбахской "Боруссии".

В текущем сезоне Гнабри сыграл за "Баварию" 38 матчей, забил 19 голов и сделал 13 ассистов.

Не пропустите: "Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии. | http://soccernews.ru
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