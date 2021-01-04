"Бавария" теряет Гнабри

Вингер мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы.

25-летний футболист получил повреждение во время воскресного матча 14-го тура Бундеслиги против "Майнца" (5:2).

Степень серьёзности травмы и сроки восстановления немца будут определены после прохождения медобследования.

В текущем сезоне Гнабри сыграл за "Баварию" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Флик прокомментировал волевую победу "Баварии" над "Майнцем". | http://soccernews.ru