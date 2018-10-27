"Бавария" теряет Горетцку
Полузащитник "Баварии" Леон Горетцка травмировался во время матча девятого тура Бундеслиги против "Майнца".
Как сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба, у 23-летнего футболиста выявлено повреждение голеностопа.
Степень серьёзности травмы и сроки восстановления хавбека станут известны по итогам углублённого медобследования.
В этом сезоне Горетцка сыграл за "Баварию" 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11