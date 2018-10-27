"Бавария" теряет Горетцку

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"Бавария" теряет Горетцку

Полузащитник "Баварии" Леон Горетцка травмировался во время матча девятого тура Бундеслиги против "Майнца".

Как сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба, у 23-летнего футболиста выявлено повреждение голеностопа.

Степень серьёзности травмы и сроки восстановления хавбека станут известны по итогам углублённого медобследования.

В этом сезоне Горетцка сыграл за "Баварию" 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. | http://soccernews.ru

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