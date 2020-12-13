"Бавария" теряет Горетцку

Хавбек "Баварии" Леон Горетцка травмировался в игре против "Униона" (1:1).

"Во время забегания он почувствовал дискомфорт. Нам пока неизвестно о серьезности повреждения. Нужно провести еще пару тестов в Мюнхене. Надеемся, что травма несерьезная", - заявил тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

В этом сезоне на счету Горетцки четыре гола и три ассиста в 15 играх.

После 11 туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге за счет дополнительных показателей.

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