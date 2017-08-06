"Бавария" теряет Хави Мартинеса

Теги бавария мюнхенхави мартинес

"Бавария" теряет Хави Мартинеса

Защитник "Баварии" Хави Мартинес травмировался по ходу матча за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии".

28-летний испанец хромая покинул поле на 60-й минуте встречи.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления Мартинеса станут известны после прохождения медобследования. 

Не пропустите видеообзор матча "Боруссия" - "Бавария". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов