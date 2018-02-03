"Бавария" теряет Хави Мартинеса

Хавбек "Баварии" Хави Мартинес получил травму, сообщает твиттер клуба.

Сообщается, что игрок повредил лодыжку. Таким образом, Мартинес не поможет клубу в сегодняшней игре с "Майнцом".

Напомним, что игру против "Майнца" также пропустит Артуро Видаль.

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