"Бавария" теряет Киммиха

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"Бавария" теряет Киммиха

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в поединке 7-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (3:2). В середине первого тайма Киммих грубо сфолил на форварде соперника Эрлинге Холанде, но получил травму сам.

В ближайшее время Киммих пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления игрока.

В нынешнем сезоне 25-летний Киммих провел за "Баварию" 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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