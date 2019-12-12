"Бавария" теряет Комана
Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман снова угодил в лазарет.
Во время матча с "Тоттенхэмом" француз неудачно приземлился на газон, получив серьёзную травму.
Как сообщает официальный сайт "ротен", у игрока диагностирован разрыв капсулы коленного сустава, а также повреждение бицепса ноги. Сроки его восстановления станут известны позднее.
В текущем сезоне Коман сыграл за "Баварию" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: "Бавария" готова заплатить 50 миллионов евро за игрока "Шахтера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"
-
Черчесов назвал самого интенсивного футболиста сборной России
-
Роналду хочет сыграть с "Реалом" в финале Лиги Чемпионов
-
Впервые за 8 лет в плей-офф Лиги Чемпионов пробились три итальянские команды
-
Симеоне подвёл итоги матча с "Локомотивом"
-
Черчесов прокомментировал травлю Дзюбы
-
Роналду разозлился из-за поведения наглого фаната
-
"Бавария" установила рекорд для немецких клубов
-
"Локомотив" стал автором сомнительного достижения в Лиге Чемпионов
-
Гаттузо прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Наполи"
-
"Бавария" теряет Комана
-
В РФС высказались о возможности привлечения иностранных арбитров к работе на матчах РПЛ
-
Габриэл Жезус побил рекорд Неймара
-
Буффон вышел на второе место по числу сухих матчей в Лиге Чемпионов
-
Сёмин прокомментировал поражение от "Атлетико"
-
Групповой этап ЛЧ сезона 2019/20 стал самым результативным в истории
-
Роналду: "Лига Чемпионов - это мой турнир"
-
"Краснодар" вылетел на матч с "Хетафе" с 8-часовым опозданием
-
Зидан - о плей-офф Лиги Чемпионов: "Если мы сыграем с "Ливерпулем", то уничтожим их"
-
Определились 8 участников плей-офф Лиги Европы, вылетевших из ЛЧ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|31
|2
|РБ Лейпциг
|14
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|14
|26
|4
|Шальке
|14
|25
|5
|Фрайбург
|14
|25
|6
|Байер Леверкузен
|14
|25
|7
|Бавария Мюнхен
|14
|24
|8
|Хоффенхайм
|14
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Унион Берлин
|14
|19
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|12
|Аугсбург
|14
|17
|13
|Майнц 05
|14
|15
|14
|Вердер Бремен
|14
|14
|15
|Герта
|14
|12
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|14
|12
|17
|Падерборн
|14
|8
|18
|Кельн
|14
|8