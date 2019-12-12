"Бавария" теряет Комана

Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман снова угодил в лазарет.

Во время матча с "Тоттенхэмом" француз неудачно приземлился на газон, получив серьёзную травму.

Как сообщает официальный сайт "ротен", у игрока диагностирован разрыв капсулы коленного сустава, а также повреждение бицепса ноги. Сроки его восстановления станут известны позднее.

В текущем сезоне Коман сыграл за "Баварию" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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