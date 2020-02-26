"Бавария" теряет Левандовски

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"Бавария" теряет Левандовски

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски выбыл из строя из-за травмы, сообщается в официальном Twitter клуба.

Футболист получил повреждение колена в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Сроки восстановления игрока составят около четырех недель.

Таким образом, он пропустит ответный матч с "Челси", а также поединки чемпионата Германии с "Хоффенхаймом", "Аугсбургом", "Унионом" и "Айнтрахтом".

В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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