"Бавария" теряет Левандовски
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски выбыл из строя из-за травмы, сообщается в официальном Twitter клуба.
Футболист получил повреждение колена в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Сроки восстановления игрока составят около четырех недель.
Таким образом, он пропустит ответный матч с "Челси", а также поединки чемпионата Германии с "Хоффенхаймом", "Аугсбургом", "Унионом" и "Айнтрахтом".
В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|49
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|23
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|5
|Байер Леверкузен
|23
|43
|6
|Шальке
|23
|36
|7
|Вольфсбург
|23
|34
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Фрайбург
|23
|33
|10
|Унион Берлин
|23
|29
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|12
|Аугсбург
|23
|27
|13
|Кельн
|22
|26
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Майнц 05
|23
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|20
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|23
|16