"Бавария" теряет Левандовского

Фото: инстаграм Левандовского\Автор неизвестен

Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски травмировался на сегодняшней тренировке мюнхенского клуба, сообщает издание Sky Sports.

По информации источника, нападающий поскользнулся. когда отрабатывал удары по воротам, и длительное время лежал на газоне, после чего покинул тренировку.

Он подошел к врачам, держась за оба колена. Он покинул поле, хромая.

Левандовски отправился на обследование, результаты которого станут известны позднее.

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