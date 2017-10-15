"Бавария" теряет Мартинеса

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"Бавария" теряет Мартинеса

Испанский полузащитник "Баварии" Хави Мартинес выбыл из строя из-за травмы.

У футболиста диагностировано повреждение правого плечевого сустава. Эту травму хавбек получил в матче 8-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга" (5:0).

"Мартинес будет лечиться консервативно. Вскоре он приступит к восстановлению", - приводит слова главного тренера "Баварии" Юпа Хайнкеса официальный сайт клуба.

Сроки восстановления игрока не разглашаются. Скорее всего, он пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Селтиком", который состоится 18 октября.

В этом сезоне 29-летний Мартинес провел за "Баварию" 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустит: Хайнкес: "Для меня было важно победить в первом матче с "Баварией". | http://soccernews.ru

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