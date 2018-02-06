"Бавария" теряет Мюллера



Нападающий "Баварии" Томас Мюллер выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче Кубка Германии с "Падерборном" и был заменен в середине первого тайма.

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 28-летний Мюллер провел за "Баварию" 25 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Не пропустите: Президент "Наполи" считает, что "Ювентус" и "Бавария" виновны в срыве трансфера Юнеса. | http://soccernews.ru