"Бавария" теряет Мюллера на пять-шесть недель

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"Бавария" теряет Мюллера на пять-шесть недель
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер выбыл из строя из-за травмы, сообщает Bild.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение бедра. Сроки восстановления игрока составят около полутора месяцев.

Эту травму он получил в матче 9-го тура чемпионата Германии против "Гамбурга" (1:0).

Таким образом форвард пропустит матчи Бундеслиги с "Лейпцигом", дортмундской "Боруссией", "Аугсбургом" и менхенгладбахской "Боруссией", Кубка Германии с "Лейпцигом", а также Лиги Чемпионов против "Селтика".

В этом сезоне 28-летний Мюллер провел за "Баварию"14 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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