"Бавария" теряет Нойера

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер не поможет команде в игре с "Байером".

Как сообщает Bild, вратарь травмировал руку на одном из занятий, однако уточняется, что повреждение несерьезное и игрок вскоре вернется в строй.

В этом сезоне Нойер провел 28 матчей, из них в 11 он отстоял на ноль.

Поединок между "Байером" и "Баварией" состоится 2 февраля в 17:30 (мск).

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