"Бавария" теряет Нойера

Фото: инстаграм Нойера/Автор неизвестен

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер травмировался в игре за Суперкубок Германии с дортмундской "Боруссией" (3:1), сообщает твиттер Bayern & Germany.

По информации источника, у немца обнаружено повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. По этой причине футболист не принял участие в сегодняшней тренировке чемпиона Германии.

Напомним, что уже в воскресенье, 22 августа, мюнхенский гранд дома сыграет с "Кельном" в матче второго тура Бундеслиги.

Также не пропустите: Защитник "Ростова" перешел в "Енисей". | http://soccernews.ru