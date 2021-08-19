"Бавария" теряет Нойера

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"Бавария" теряет НойераФото: инстаграм Нойера/Автор неизвестен

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер травмировался в игре за Суперкубок Германии с дортмундской "Боруссией" (3:1), сообщает твиттер Bayern & Germany.

По информации источника, у немца обнаружено повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. По этой причине футболист не принял участие в сегодняшней тренировке чемпиона Германии.

Напомним, что уже в воскресенье, 22 августа, мюнхенский гранд дома сыграет с "Кельном" в матче второго тура Бундеслиги.

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